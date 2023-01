Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes

Un roman explosif sur un couple de sexagénaires en crise et un portrait mordant de nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps. Pathétique... Quand Remington, la soixantaine, annonce à sa femme son ambition de courir le marathon, Serenata n'en revient pas. Lui qui n'a jamais couru plus de dix mètres de la chambre au salon... Est-ce la peur de vieillir ? L'oisiveté de sa retraite forcée ? Peut-être la silhouette très pneumatique de Bambi, sa nouvelle coach ? Ou bien tout simplement le conformisme, ce culte du corps, de la performance, qui règne sur l'époque ? Las, la résolution de Remington n'a rien d'une lubie et leur couple s'essouffle. Chronique d'une vie conjugale en bout de course...