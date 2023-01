La tour maudite des Templiers

Après le succès international des Souterrains de Notre-Dame, le tout nouveau roman de Barbara Frale. Paris, 1302. Le royaume de France est au bord de la faillite et son roi, Philippe Le Bel, est désespéré. Pour tenter de régler les dettes du royaume, il crée une monnaie secrète, l'Agnel, ce qui lui vaudrait l'excommunication si le Pape venait à l'apprendre, et part à l'assaut de la ville de Florence dont il tente de s'approprier les richesses. Si le Pape tente de maintenir la paix, un seul homme a réellement ce pouvoir : Arnaud de Villanova, dit le Catalan. Ce savant énigmatique, gardien de la tradition magique de l'Orient, est en effet le seul à pouvoir interpréter les symboles mystérieux inscrits dans le plus ancien sceau des Templiers, l'Abraxas. Et ceux-ci sont réputés mener au légendaire trésor perdu de l'Ordre... Cependant, il n'est pas le seul à en avoir entendu parler, et une fabuleuse partie d'échec se met alors en place pour percer les derniers secrets des Templiers. Dans cette chasse au trésor aux allures de course-poursuite, Barbara Frale tisse une toile machiavélique autour de faits réels méconnus de l'Histoire de France. Elle nous fait ainsi découvrir la face cachée du très célèbre Philippe Le Bel et nous mène dans une enquête haletante sur les pas des mystérieux Templiers.