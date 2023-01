Les organisations professionnelles. Fonctionnement et rôle du délégué général

100 Questions pour tout connaître sur la fonction de délégué général d'une organisation professionnelle ! Quels sont les rouages de cette profession ? Quelles en sont les attentes ? Quelles vont être les interactions et les nombreux échanges avec les différents acteurs d'une entreprise ? Comment se positionner et réussir sa mission ? Il s'agit de mettre en lumière une fonction méconnue mais indispensable car : -il n'existe pas de formation dédiée ; -c'est un poste clé pour l'environnement des entreprises que l'organisation professionnelle représente et les pouvoirs publics ; -c'est un interlocuteur et un relais indispensable dans les discussions (par exemple pour faire évoluer la législation). Le fait de ne pas gérer les questions sociales (notamment la convention collective du secteur) a un impact important sur l'organisation professionnelle et le délégué général concerné, il faut donc préciser qu'on ne parlera, dans cet ouvrage, que d'organisation professionnelle économique. Ce 100 Questions met en évidence la complémentarité qui doit exister entre le président et le délégué général de l'organisation professionnelle : chacun a un rôle défini ainsi qu'une place, dont il ne faut mélanger ni les missions, ni les attributions. L'auteur : Renaud Buronfosse est ingénieur agronome de formation. Sa carrière de cadre dirigeant l'a amené à travailler dans différents secteurs économiques : agroalimentaire, mécanique, BTP, enseignement... Il a exercé différentes fonctions comme : salarié, indépendant, consultant, gérant de société... et passe plus de vingt ans dans le milieu des organisations professionnelles. Il met aujourd'hui à profit ses différentes expériences professionnelles pour expliquer la fonction complexe et indispensable du délégué général d'une organisation professionnelle.