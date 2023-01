1933, Hitler prend le pouvoir

Dans cet ouvrage de référence, le politologue et sociologue Georges Goriely décrit les mécanismes qui ont entraîné l'accession au pouvoir total d'Adolf Hitler, le 30 janvier 1933. Il montre comment un ancien combattant, " petit bourgeois clochardisé " et peintre raté, a su tenir le langage qu'attendait la majorité des Allemands écrasés par la défaite et la récession. 30 janvier 1933 : Hitler nommé chancelier d'Allemagne par le maréchal Hindenbourg Un petit bourgeois clochardisé et névrosé que rien, en apparence, ne destinait à devenir le dictateur impitoyable que l'on sait : tel est l'homme dont l'historien Georges Goriely retrace l'ascension dans cet ouvrage de synthèse et de référence. Brossant le climat social, politique et psychologique qui régnait sous la République de Weimar, il montre comment l'ancien combattant Hitler, peintre raté, a su tenir le langage qu'attendait la majorité des Allemands, écrasés par la défaite et la récession. Comment cette accession au pouvoir se déroule-t-elle ? Qui finance Hitler ? Face à son ascension, quels sont les mouvements qui s'opposent vraiment ? Quel rôle joue le PC ? La stratégie de l'Internationale communiste orchestrée par Staline fait-elle alors le jeu des nazis en proclamant que l'ennemi n°1 reste la social-démocratie ? Et les partis catholiques, libéraux, démocrates et sociaux-démocrates... capitulant devant Hitler, jusqu'où peuvent-ils être tenus pour responsables ? Un ouvrage salué par la critique : " A lire impérativement, de préférence à toute autre synthèse [... ]. Un chef-d'oeuvre absolu " (Le Figaro) ; " On ne peut dénier la rigueur intellectuelle, la clairvoyance, la pondération, la liberté d'esprit, le refus obstiné des idées reçues et des schémas préétablis avec lesquels l'auteur conduit sa démonstration " (Le Soir). Première édition : Complexe, 1982.