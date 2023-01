La vie selon Hope Nicely

En apprenant à écrire sur sa vie, Hope Nicely apprendra-t-elle enfin à la vivre ? Une histoire éblouissante sur une jeune femme pas comme les autres à la recherche de sa différence... Un roman lumineux sur la solitude, l'amitié, l'acceptation et l'espoir. L'esprit de Hope Nicely n'est pas comme celui de la plupart des gens. Chez elle, les pensées ont du mal à rester en ligne droite et les mots s'échappent comme à travers un filet de pêche. Il n'est pas toujours facile de l'apprivoiser, mais s'il y a quelque chose sur lequel Hope peut compter, c'est sa détermination et son entêtement. A l'âge de 25 ans, ce qu'elle veut plus que tout, c'est écrire l'histoire de sa vie. Et ainsi retrouver sa mère biologique pour obtenir des réponses à toutes ses questions : pourquoi l'a-t-elle abandonnée ? Etait-elle consciente que boire pendant la grossesse aurait des conséquences irréversibles sur la vie de Hope ? Dans cette démarche, Hope s'inscrit à un atelier d'écriture. Elle ne sait pas encore que cela transformera sa vie en aventure.