Slice of Life Tome 2

Plus fort qu'une aventure fantastique dans un autre monde, le quotidien d'une petite île japonaise ! Encouragé par Mme Hayashi, sa responsable éditoriale, Naruhiko continue son nouveau manga "tranches de vie', bien loin de son style habituel... Mais que ce soit le scénario ou la jaquette, il a l'impression que tout est trop simple ! Comment être sûr qu'il ne va pas trahir les attentes de ses fans ? Six mois de prépublication plus tard, le tome 1 de Wakkamon sort en librairie. Le succès semble enfin au rendez-vous pour le mangaka, qui se voit proposer sa première séance de dédicaces... à Tokyo ! Pour lui qui ne quitte jamais son île, le défi est de taille... Avec le brio et la vitalité qui la caractérisent, Satsuki Yoshino (Barakamon) nous offre une histoire à double fond où les vies du dessinateur et de ses personnages se mêlent et se confondent. L'existence d'un mangaka est pleine de surprises, même quand il vit au fin fond du Japon !