Chemin de croix Chemin de lumière. Méditations pour le Carême et le Temps pascal

Les chemins de croix que nous prions principalement les vendredis de carême sont des lieux où Jésus, tel un conquérant joyeux, devient victorieux au sein même de nos souffrances. Sa souffrance offerte rejoint nos souffrances pauvrement accueillies. La Croix est bel et bien source de vie, de consolation et de guérison. Le chemin de lumière proposé aussi dans ce recueil de prière est la continuité du chemin de croix. La victoire du Christ s'est manifestée à la résurrection pendant cinquante jours ! La Pentecôte étant le commencement d'une respiration nouvelle dans l'Esprit Saint. Méditer ces mystères de lumière nous invite à accueillir la vie. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Vivre en sauvé, vivre en enfants du Père, c'est recevoir la vie en plénitude. Ces deux chemins, de croix et de lumière, vont ensemble. Pas de dimanche sans vendredi mais pas de vendredi sans dimanche non plus !