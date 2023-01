Les 5 doigts de la pastorale. Et la bonne gestion d'une équipe pastorale

Cet ouvrage présente de manière originale trois parties : D'abord une vision renouvelée de l'Eglise du concile Vatican II à partir de six figures originelles (Pierre, Jacques, Paul, Jean, Marie et Marie-Madeleine), pour approfondir le sens de l'Eglise en notre temps. Puis les 5 doigts de la pastorale, les cinq essentiels (essence de la vie chrétienne) : la formation, la vie fraternelle, le souci de l'évangélisation, la vie de prière, la vie de charité, pour devenir un disciple missionnaire de Jésus-Christ. Et enfin les 5 doigts de la bonne gestion d'une équipe pastorale : la gestion des ressources, l'organisation du ministère et de la vie spirituelle de l'équipe, la charte d'équipe, la vision à moyen et long terme et enfin les projets nouveaux pour renouveler les paroisses, en vue de l'Eglise de demain. Avec des illustrations de Pascale Bernasconi et une préface du directeur de la collection, l'abbé François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à l'Université de Fribourg.