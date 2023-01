Echec à la mort

Le séjour paradisiaque de Claudio Alessi s'est transformé en un véritable Enfer lorsqu'il a attrapé le COVID. Il raconte la maladie, mais également la bataille qu'il a livrée contre elle. Sportif de haut niveau, Claudio Alessi a relevé les plus grands défis des Arts martiaux, dont un camp extrême de karaté au Japon. (cf. Au-delà de soi-même, Editions Favre, 2012). L'épreuve qu'il a affrontée en juillet 2021 ne fut pas un combat contre un adversaire mais une lutte contre la mort. Atteint par le virus du Covid 19 lors de vacances en famille sur une île des Maldives, il y a vécu l'enfer. Rapatrié d'extrême justesse après une semaine cauchemardesque durant laquelle, sans boire ni manger, il a perdu 14 kilos, les traitements indispensables à sa survie ont été prodigués aux Hôpitaux Universitaires de Genève où il a été transféré à trois reprises aux soins intensifs. Hospitalisé par la suite à l'Hôpital de la Tour à Meyrin, il a pu entamer une réhabilitation physique et pulmonaire très difficile en raison de graves séquelles. Conjointement aux soins médicaux, physiologiques, ostéopathiques et psychologiques qui lui ont été dispensés, c'est grâce à un mental, un caractère et une volonté à toute épreuve que Claudio Alessi a échappé à une mort qui était imminente. Cette histoire est authentique. Outre les récits de Claudio et de son épouse Claudia à chaque épisode, Jacques Deschenaux, l'auteur de cet ouvrage, a rencontré ses deux filles et leur fils aîné, ainsi que plusieurs personnes qui ont contribué à la réussite de cette folle épopée. Déliées du secret médical, un professeur, des médecins, une infirmière, un physiothérapeute cardio respiratoire, un psychologue, un magnétiseur, un ostéopathe, un coordinateur opérationnel du Touring Club Suisse, et le directeur des Hôpitaux Universitaires de Genève ont apporté leurs témoignages. Rédigés à la première personne, les textes ont ensuite été soumis à chaque intervenant pour validation.