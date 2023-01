Soigner son cheval avec l'acupression

Une méthode douce et naturelle pour soigner soi-même son cheval Simplicité et sécurité : localiser facilement les points d'acupression avec 20 planches en couleurs. La liste des principaux problèmes de santé du cheval et les points d'acupression qui permettent de le soulager rapidement. L'auteur : praticienne en acupression pour les chevaux, Lisbeth Traffelet propose des formations à tous ceux qui désirent traiter leur cheval à l'aide d'une méthode naturelle.