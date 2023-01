La sagesse des cinq rites tibétains. Rituels pour régénérer le corps, l'esprit et l'énergie

Laissez-vous inspirer par la sagesse de l'Himalaya et accédez au calme et à la sérénité. Dans cet ouvrage, Judy Tsuei partage de nombreuses pratiques simples à réaliser pour vous aligner et prendre soin de votre énergie vitale. Découvrez les principes fondateurs de la philosophie tibétaine. Intégrez à votre routine quotidienne les cinq rites tibétains. Pratiquez des exercices de respiration rythmique profonde. Suivez de précieux conseils pour équilibrer vos chakras. Le guide parfait pour vous initier en douceur à la puissance des rites ancestraux et vous sentir plus vivant !