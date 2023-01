Vous connaissez Jack l'Eventreur, découvrez le Dr Cream : l'histoire effrayante du médecin canadien le plus meurtrier de l'ère victorienne. Né à Glasgow en 1850, élevé dans la ville de Québec et ayant étudié à l'Université McGill, le Dr Thomas Neill Cream est suspecté d'avoir tué deux femmes, à Québec et en Ontario, et jusqu'à quatre personnes à Chicago, avant d'arriver à Londres en 1891. Il commence alors à utiliser des pilules contenant de la strychnine pour tuer des prostituées et devient l'un des tueurs les plus prolifiques de l'histoire. A la manière de Jack l'Eventreur, ce médecin assassin cible essentiellement des femmes vulnérables et désespérées, très pauvres ou prostituées, qui lui demandent une assistance médicale. Articulé autour du procès s'étant déroulé à Londres en 1892, L'affaire du Dr Cream met en lumière la confiance aveugle accordée au personnel soignant de l'ère victorienne, ainsi que les enquêtes policières bâclées, les fonctionnaires corrompus et la moralité douteuse de l'époque qui permettent à un homme en situation de pouvoir de s'en prendre à des femmes et de tuer, encore et encore. S'appuyant sur des recherches minutieuses, Dean Jobb nous entraîne dans les bas-fonds d'une enquête sordide qui va révolutionner les techniques d'enquête de Scotland Yard à une époque où les services de police dédaignent encore l'utilisation de la science pour résoudre les crimes. C'est après la découverte de ces crimes odieux que s'impose le concept encore inconnu de tueur en série : la police est pour la première fois confrontée à une toute nouvelle race d'assassins sans motifs ni remords : ceux qui tuent pour le simple plaisir. Le récit méconnu de ce Jack l'Eventreur canadien n'a pas fini de vous faire frissonner...