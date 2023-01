"Mon projet est de trouver un raton laveur et un amant". Trentenaire en quête d'amour, Amy quitte les sauvages îles Orcades en Ecosse pour la cosmopolite Berlin. Digital nomade, précaire, célibataire, elle fait de cette ville qui ne dort jamais le terrain de sa quête du bonheur. De boîtes de nuit en observations passionnées de la lune et de la faune sauvage urbaine, elle apprend à vaincre la solitude. Et la passion amoureuse tant attendue surgit enfin. L'Instant porte un regard sans complaisance sur le pouvoir addictif de l'amour. Véritable manuel de survie pour les coeurs malheureux, c'est aussi une rencontre avec une génération ultra-connectée, libre et créative, qui tisse de nouveaux liens entre les êtres. Lumineux.