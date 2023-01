Sur les traces du Loch Ness Monster (Justin)

Tip Tongue Kids, ce sont des histoires à lire et à écouter, qui progressent naturellement du français vers l'anglais. Hello, I'm Justin ! Quelle chance ! Grandpa, mon grand-père écossais, m'emmène voir le fameux monstre du Loch Ness. Et il a invité mes amis Mohammed et Daniil ! The monster is a mystery. Est-ce qu'on va le voir pour de vrai ?