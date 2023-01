Le Dieu qui ne compte pas . Une théologie à l’école des plus pauvres

Quelle place le Dieu de Jésus-Christ peut-il tenir dans une société du calcul et de la compétition ? Son destin n'est-il pas d'être expulsé d'un jeu dans lequel il n'a, décidément, aucun rôle à jouer ? Sans nous en satisfaire ou le déplorer, tel est aujourd'hui, que nous le voulions ou non, le contexte de l'annonce de la Bonne Nouvelle. Nous devons l'assumer positivement en prenant conscience que cette réalité nous ouvre à l'accueil du vrai Dieu qui donne rendez-vous aux humiliés et aux souffrants. L'annonce de la puissance du Messie rejeté invite à faire alliance avec ceux qui ont avec lui, une affinité profonde : tous ceux qui "ne comptent pas". C'est à partir de là que la Bonne Nouvelle peut être annoncée. Les personnes précaires nous aident par leur expérience, par leur langage à refonder notre manière de concevoir le coeur de la foi chrétienne, mettant nos doctrines établies à rude épreuve. Elles adressent à l'Eglise un appel. Celle-ci ne peut se penser dans l'oubli des souffrants.