Le pouvoir des inclassables. Indigos, atypiques, hyper... une âme extraordinaire pour éclairer le monde

Indigos, atypiques, hypers... On multiplie les catégories et on tente en vain de classer les inclassables ! N'ont-ils pas justement vocation à être "différents", à habiter le monde par leur présence singulière et à réenchanter la société ? C'est la conviction de l'auteure, qui s'appuie sur la tradition ancestrale de la philosophie hébraïque pour décrire leurs spécificités et expliquer leurs difficultés. Pédagogique et pratique, ce livre a pour but de réconcilier les inclassables avec leur parcours de vie et de les aider à trouver une juste place. Il a aussi pour objectif de permettre à leurs proches de mieux les comprendre et de les accepter comme ils sont.