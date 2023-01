A la découverte de la Terre Sacrée des Navajo. Histoire, légendes et paysages de la Terre Mère au Ciel Père

" Notre peuple accepte les légendes comme les empreintes digitales qu'on a au bout des doigts. " Sam Begay La terre des Navajo s'étend sur une grande partie de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Elle abrite un patrimoine naturel exceptionnel, dont les sites les plus connus sont Shiprock, Spider Rock et Monument Valley. Pour les Navajo, ces paysages ont, depuis leur création, une valeur culturelle et spirituelle sacrée. Tout y est vivant, et ces éléments de la nature ont été les témoins et les acteurs de l'Histoire de la Création, qui explique pourquoi le monde est tel qu'il est. Avant le début des temps, le Ciel-Père et la Terre-Mère ont confié aux Navajo le soin de préserver leur harmonie, et des Etres Sacrés pétrifiés habitent toujours là, prêts à intervenir s'ils l'estiment nécessaire. Dans cet ouvrage, Marie-Claude Feltes-Strigler détaille la cosmogonie de ces lieux, transmise par ses amis Navajo. Que ce soient des formations rocheuses, des canyons, des lacs ou des rivières, elle détaille dans le respect de la sagesse Navajo leur signification et les légendes associées.