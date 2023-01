Les Royaumes Immobiles Tome 2 : Le Règne des chimères

A l'origine du royaume des feys Un mois s'est écoulé depuis la fuite d'Ivy et d'Odd vers l'Ailleurs. Ils ont trouvé un toit, un emploi et s'accommodent de leur nouvelle vie. Mais c'est sans compter sur les responsabilités d'Ivalie : la reine Mab envoie deux anciennes connaissances de la jeune femme pour la ramener dans les Royaumes immobiles. Hélionie a beau s'être emparée du trône d'Evergrey, elle ne parvient pas à maîtriser le Glimmer qui poursuit sa déliquescence. De son côté, Séline règne sur Radiance où des chimères cauchemardesques peuplent la nuit perpétuelle qu'elle entretient. Ivy va devoir se battre pour son peuple, nouer de nouvelles alliances - notamment avec la mystérieuse cour des Ombres -, travailler sur sa maîtrise de l'Art et sa confiance en elle-même et surveiller ses arrières, car les Royaumes immobiles n'ont pas terminé de livrer leurs secrets !