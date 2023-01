Misericordia. La révolution de la tendresse

Dans cet ouvrage, Rena et Romain de Chateauvieux racontent la suite de leur aventure missionnaire. Après avoir parcouru l'Amérique latine pendant plusieurs années à bord de leur bus, dans le cadre de Mission Tepeyac, ils se sont installés dans une des favela les plus pauvres et violentes de Santiago du Chili et fondent Misericordia. Cet ouvrage raconte l'épopée de Misericordia, de sa naissance au Chili jusqu'à son extension dans plusieurs pays à travers le monde. Au fil de chaque chapitre, le lecteur est invité à suivre l'aventure de l'oeuvre, illustrée du récit d'un témoin de la tendresse et de la miséricorde divine, et enrichie d'un enseignement de Romain à la lumière de l'Evangile. Le témoignage de ces "révolutionnaires de la tendresse" est une invitation à pratiquer les oeuvres de miséricorde pour changer le monde. Un ouvrage qui s'adresse à tous, missionnaires en herbe ou simples croyants en quête d'Espérance.