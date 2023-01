SAS contre C.I.A.

L'Iranien avança vers Malko, balançant son arme. Il bondit, la masse haute, et l'abattit. Malko fit un bond de côté et un nuage de poussière jaillit du mur, là où aurait dû se trouver sa tête. Déjà l'énorme brute refaisait un moulinet et le second agresseur, ayant fini de broyer le vieux marchand, accourait à la rescousse... Le KGB a confidentiellement averti la CIA que le général Schalberg, chef de poste de la CIA en Iran, préparerait secrètement et sans en avoir référé à sa hiérarchie un coup d'Etat contre le Chah d'Iran afin de placer à la tête du pays le général Khadjar.