Malko sentit son sang se figer dans ses veines. Il ne voyait plus que l'énorme fleur accrochée au revers du tailleur de la blonde. Si elle arrivait à un mètre et déclenchait son spray, il aspirerait le Polonium 210 et mourrait dans des souffrances atroces. Il se leva brusquement, arrachant le Glock de sa ceinture, et lança en russe : - ; Valentina ! Nié Dvigatrés ! Vladimir Poutine est désireux d'en finir avec les opposants intérieurs et extérieurs, notamment Alexandre Litvinenko, Simion Gourevitch et Anna Politkovskaïa. Sergueï Gossak, chargé par un contact du FSB de tuer la journaliste Anna Politkovskaïa. Le 7 octobre 2006 Il exécute la journaliste, mais se fait lui-même assassiner quelques heures plus tard. Alexandre LITVINENKO, ex-agent du KGB puis du FSB, affecté au service du contre-espionnage, opposant à Vladimir POUTINE, exilé à Londres depuis les années 2000 décède le 23 novembre 2006 à l 'University College Hospital de Londres empoisonné au Thalium. Ce redoutable poison se révèlera être du Polonium 210.