Notre part d'ombre

Alors qu'elles rejoignent leur mère pour l'aider à déménager, Nessa et Tanya comprennent que celle-ci est victime des violences de son compagnon. Réveillant des secrets longtemps enfouis, cette découverte rebat aussitôt les cartes des dynamiques familiales et bouleverse les rôles établis. Alors que Tanya, qui est avocate, pousse sa mère à porter plainte, Nessa est prise dans des sentiments contradictoires, voulant plaire à sa mère, ne pas vexer son beau-père, et apaiser la situation. Dans une narration habile entre le passé et le présent, ce roman est un portrait magnétique et sans faille du lien entre soeurs, une exploration tranchante de l'héritage de la violence, et de la façon dont le traumatisme se répercute sur les générations.