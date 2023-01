Human psycho. Comment l'humanité est devenue l'espèce la pus dangereuse de la planète

Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse pour la planète ? Dans son nouvel essai, Sébastien Bohler émet une hypothèse iconoclaste : à son échelle, l'humanité serait atteinte de psychopathie. Pourquoi l'humanité ne réussit pas à mettre un terme à son pouvoir de destruction ? Dérèglement climatique, hausse des températures, montée des eaux, pandémies... nous allons droit à la catastrophe et nos efforts individuels n'y changent rien. Dans Human Psycho, Sébastien Bohler éclaire les raisons de cette situation. L'humanité possède les traits caractéristiques d'un psychopathe : sentiment de supériorité, tendance à exploiter les autres, absence d'empathie, non-prise en considération des conséquences de ses actes. Si l'on veut trouver une porte de sortie et éviter la catastrophe, il faut soigner cette humanité malade de toute urgence. Egalement chez Pocket : Le Bug humain et Où est le sens ?