Nos vies en flammes

" L'un des écrivains les plus brillants de sa génération " François Busnel Retraité depuis quelques années, Ray mène une vie solitaire dans sa ferme des Appalaches, où il espère que son fils, Ricky, vienne le rejoindre. Mais ce dernier est trop occupé à essayer de se procurer sa dose quotidienne -et indispensable - de drogue pour s'occuper de son père. Autour de Ray, le monde semble sombrer lentement : le chômage s'étend peu à peu dans la région, les petites villes se vident, la misère sociale et la drogue gagnent un peu plus de terrain chaque jour... Bref, l'Amérique d'aujourd'hui, que Ray contemple, amer, alors qu'un incendie fait rage dans les montagnes environnantes. Mais le jour où un dealer le contacte pour qu'il règle les dettes de son fils, Ray sort de sa torpeur et se dit qu'il plus que temps de prendre les choses en main. C'est le début d'un combat contre tout ce qui le révolte, avec au bout du chemin, qui sait, un nouvel espoir.