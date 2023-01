Logique de l'assentiment. Dire oui à la vie

La modernité s'est construite sur un dépassement du passé, une négation du présent, dans l'attente d'un monde meilleur. L'auteur montre que nous abordons une nouvelle époque, où l'on s'ajuste tant bien que mal au monde tel qu'il est, sans prétendre le modeler. La modernité, du XVIIIe au XXe siècle, a été l'âge de l'individualisme et de la critique systématique. Aujourd'hui nous entrons dans l'ère du " Nous ". Non sans crises ni révoltes, mais la puissance de l'esprit rebelle populaire c'est avant tout de dire oui, oui tout de même à la vie, à l'ordre des choses existant, au monde tel qu'il est. La " logique de l'assentiment " n'est ni de la domination, ni de la résignation. C'est au contraire une sagesse de la vie présente, de la vie de tous les jours, avec ses malheurs : le sens du tragique, l'acceptation de la finitude, et ses bonheurs : la relation avec les autres, la solidarité, la vie quotidienne enrichie de sa part de rêve, de fantaisie, d'imaginaire. Nous entrons dans une nouvelle époque dont l'ouvrage s'attache à déchiffrer les valeurs émergentes, pour en accompagner la compréhension et saisir les ressorts de l'être ensemble contemporain. En bout de course, l'assentiment au tragique de la vie n'est-il pas, plus ou moins silencieusement tissé des rêves des hommes ? Il rend compte de l'étroite liaison existant entre le visible et l'invisible. Car ne l'oublions pas, le rêve est souverain.