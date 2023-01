Silence, on tourne ! Tome 2 : Wifi Superstar

Pas toujours simple de mener une vie normale quand on est apprenti star ! Madison va tourner son premier film ! Le tournage a lieu en montagne et ses partenaires sont Marius, Dante mais aussi Tatiana qui joue le personnage principal. Bien qu'un peu nerveuse, Madison est impatiente de découvrir les coulisses d'un tournage. Le film raconte une grande amitié entre une jeune orpheline et son chien. Mais si Madison les adore, ce n'est pas le cas de Tatiana qui ne parvient pas à contrôler sa peur des animaux. Le réalisateur prend alors une décision radicale : il inverse les rôles et offre à Madison celui de Tatiana ! Cette dernière n'est pas prête à se laisser faire...