Cocorico je sais lire ! Le secret de la basse-cour. Adapté aux DYS

Le secret de la basse-cour , de la collection Cocorico je sais lire ! avec les P'tites Poules est désormais adapté aux enfants dyslexiques. Cette histoire déclinée en lecture facilitée reprend les codes DYS et permet ainsi à tous les enfants de s'initier aux joies de la lecture avec les encouragements des P'tites Poules. " Le secret de la basse-cour " : Pedro réussira-t-il à garder le secret que lui a confié Pitikok ? Mystère et boule de gomme... C'est sans compter sur Coquenpâte le filou et se bande de chenapans. Bordas propose cette déclinaison pour soulager les enfants dyslexiques dans l'effort de la lecture grâce à des aides au repérage, à l'attention, au déchiffrage et à la compréhension : Une mise en page aménagée (typographie, espacement des lettres, surlignage) Division du texte selon les unités de sens Couleurs de repérage des personnages et pronoms Alignement des légendes et ajouts des visuels des personnages devant leurs dialogues. Et toujours : Une histoire rédigée par une conseillère pédagogique et joliment illustrée dans l'esprit des albums des P'tites Poules Une histoire courte, facile à comprendre, pleine d'espièglerie Un contenu pédagogique complémentaire à l'histoire : présentation des " personnages " + " les mots de l'histoire " + " je joue avec l'histoire " ... En + : une réglette de lecture, pour éviter les sauts de mots ou de lignes !