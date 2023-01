La confirmation, enfin je comprends tout

"Depuis six ans, j'ai eu le bonheur de célébrer des dizaines de confirmations. J'aime beaucoup cette fête qui rassemble de nombreuses familles et les paroissiens tellement heureux de vous voir, vous les jeunes, au centre de l'attention pour ce jour important de votre vie. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent dans un parcours de confirmation sans qu'il y ait eu un adulte qui l'y ait invité et encouragé. Dans les lettres de confirmands, j'ai souvent lu : au début, j'ai fait ce parcours pour faire plaisir à mes parents, ou à ma grand-maman, mais ensuite, c'est moi qui ai voulu, et j'ai pris la décision personnelle de poursuivre le parcours, et ce n'était plus pour faire plaisir. C'est beau de lire cela. Et de reconnaître que sans l'étincelle du départ, il n'y aurait probablement pas eu de parcours de confirmation". Cet ouvrage cherche à garder vive cette étincelle. Il s'adresse en priorité aux jeunes qui préparent leur confirmation et à leurs accompagnants (parents, catéchètes, parrains et marraines, prêtres et évêques...). Avec pédagogie et humour, l'abbé Pascal Desthieux, auteur de La messe, enfin je comprends tout ! décortique chaque étape de la messe de confirmation, en partant du principe que l'on vit beaucoup mieux ce que l'on comprend. Qui confirme quoi ? Qui est ce Monsieur avec un drôle de chapeau pointu ? Qui a-t-il dans le saint chrême ? Voilà autant de questions abordées dans ce livre ponctué d'illustrations d'Hélène VDB.