Saint Michel, ange de la France et de l'Italie

Dieu ayant créé l´homme libre, beaucoup en abusent et se prennent pour des dieux : l´archange saint Michel, Messager de Dieu, grand Prévôt du Paradis, est chef des Milices célestes, et intervient dans l´histoire pour rétablir le Créateur dans ses droits sur ses créatures et guerroyer contre Satan. Il s´est notamment manifesté en France et dans la péninsule italienne, pays qui pour l´auteur ont l´un et l´autre une mission particulière. Dans la foulée de la chute de l´Empire romain d´Occident, saint Michel apparaît, par trois fois, à l´évêque de Siponto, pour faire du mont Gargan un sanctuaire qui lui soit dédié. Puis, au temps des invasions omeyyades dans la péninsule ibérique, en Septimanie et en Aquitaine, ce même archange apparaît, par trois fois, à l´évêque d´Avranches, saint Aubert, pour lui demander la construction d´un sanctuaire au mont Saint-Michel. Au temps du roi Charles VII, alors que la France est " en grande pitié ", saint Michel visite longuement Jeanne la Pucelle pour l´