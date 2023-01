Allez tous ensemble ! Un, deux, trois !

Mais que fait la taupe, les pattes en l'air et le nez dans un trou ? On dirait bien qu'elle est coincée... Tout le monde s'y met, mais rien n'y fait. Impossible de la sortir de là ! Impossible ? C'est sans compter sur ses amis qui regroupent leurs forces, et surtout sur le petit poussin ! On a toujours besoin d'un plus petit que soi !