Le jour ou j'ai rencontre un yéti

Le jour où j'ai rencontré... UN YETI ! Dans cette nouvelle série, LE JOUR OU... , le héros (un enfant) est confronté à des personnages effrayants ou très forts. En situation de danger, nous verrons que nous ne soupçonnons pas nos ressources ! OUF ! Première rencontre : Le jour où j'ai rencontré... un yéti ! Ce jour-là, en dévalant la montagne, je tombais sur des traces suspectes dans la neige. Après verification dans le distionnaire, il s'agit bien... d'empreintes de yéti ! Et ce yéti n'a pas l'air commode du tout ! Il va falloir mettre ses neurones en marche et trouver une solution avant de finir écrabouillé. Première idée, se cacher derrière un arbre. Mais cela ne marche pas. Deuxième idée, se déguiser. Mais cela ne marche pas. Troisième idée, une bonne prise de karaté. Mais cela ne marche pas. Quatrième idée, et là, c'est imparable, le chocomiam ! Et là, ça n'a pas fonctionné non plus ! Enfin, pas comme prévu...