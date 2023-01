New Mutants : La saga de l'ours démon

Danielle Moonstar fait partie des Nouveaux Mutants, la nouvelle génération de héros réunis par Charles Xavier. Elle est l'une des recrues les plus douées, mais la jeune indienne cache un terrible secret : ses parents ont été tués par un Ours-Démon qui hante ses rêves. Quand il reprend vie, ses camarades mutants viennent en renfort pour l'aider à exorciser son passé. La série New Mutants imaginée par Chris Claremont dans les années 80 a pris son essor avec les dessins incomparables et surréalistes de Bill Sienkiewicz, qui n'a jamais autant brillé que dans la saga recueillie dans cet album. Jamais l'univers des mutants n'a été aussi torturé et mélancolique pour notre plus grand bonheur de lecteurs !