Peinture facile Chien. Avec une palette de peinture sur chaque page et 1 pinceau

Des feuilles détachables : pages perforées parfaites pour afficher tes talents ! Fournni avec un pinceau et une palette sur chaque page. Peinture facile : trempe ton pinceau et commence à peindre. Commence par tremper ton pinceau dans l'eau, puis sers-toi de la palette fournie sur chaque page pour colorier les jolis dessins. Chaque page détachable peut être offerte en cadeau ou tout simplement admirée. Les artistes en herbe adoreront créer leurs premièrs oevres d'art grâce à ce livre rigolo. Le petit plus : sa poignée te permet de le transporter partout avec toi !