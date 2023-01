Financer et assurer ses projets immobiliers. Conseils et astuces

Un guide accessible à tous pour comprendre les rouages de l'achat immobilier Devenir propriétaire du lieu de vie idéal demeure le rêve de 62% des Français. 86% d'entre eux recoureront pour cela au crédit immobilier. Dans un contexte d'augmentation des taux et de resserrement des conditions d'octroi, est-il est encore temps d'acheter et peut-on encore faire de bonnes affaires ? Cet ouvrage permet de bien comprendre les rouages du prêt immobilier et d'assurer au mieux ses intérêts.