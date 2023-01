Hulk. Gris

L'explosion de la bombe Gamma sur laquelle travaillait Bruce Banner a détruit sa vie. Depuis, il partage son corps avec une créature destructrice et incontrôlable, une force de la nature que l'on appelle Hulk. Mais il existe une arme capable de briser le coeur du Géant Gris : Betty Ross, la fille du Général "Thunderbolt" Ross. Le tandem formé par le scénariste Jeph Loeb et le regretté Tim Sale fait partie des plus mythiques de la sphère comics. Hulk : Gray est une des mini-séries "couleurs" qu'ils ont réalisées pour Marvel, elle revient sur les premiers pas de Hulk à ses tout débuts, à l'époque où la créature était grise et non verte.