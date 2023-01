Mon petit Renard

Matériaux doux parfaits pour les nouveau-nés. Illustrations adorables et couleurs douces. Stimule le développement sensoriel (regarder, toucher). Cette collection fera la joie des tout-petits ! Un livre-doudou adorable que les jeunes enfants chériront dès le premier jour. La douceur des matériaux et des couleurs invitera les nouveau-nés à faire leurs plus belles siestes. Le petit livre gardera aussi les bébés occupés lorsqu'ils sont éveillés.