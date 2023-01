Le Sceptre du Pharaon

Dans un petit village vit un couple sans histoire que rien, au premier abord, ne prédestinait à un destin tragique. Pourtant, ce lieu va très vite devenir le théâtre d'évènements inquiétants : de l'enlèvement d'un homme aux manifestations répétitives d'un sceptre ensorcelé, en passant par un mentaliste missionné par le gouvernement, ainsi qu'une série d'agressions au caractère bien étrange... Tout n'est qu'affaire de déduction pour parvenir à résoudre la clef du mystère. Un voyage à travers le temps percutant et effroyable, semé d'embûches, qui permet aussi de découvrir les dieux et les croyances religieuses antiques qui régissaient autrefois la vie des pharaons. Plongez en plein coeur de l'univers pharaonique et ufologique d'un monde défiant tout entendement ! Née à Bron, Impérateur est une chanteuse et artiste qui a fréquenté le conservatoire national de Fourvière et l'Opéra de Lyon. Née à Bourgoin-Jallieu, C. Chaperon est quant à elle une ancienne soignante qui a passé de nombreuses années au chevet des plus fragiles. Toutes deux passionnées depuis longtemps de lecture fantastique et d'art sous toutes ses formes, elles proposent aujourd'hui la création d'un roman passionnant, aux frontières du réel et de l'irréel, qui précipitera l'esprit du lecteur dans le canal de l'imaginaire.