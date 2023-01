Une Mission Angélique Tome 3 : Première génération

"Je ne réponds pas et le regarde droit dans les yeux. Puis je prends l'arme. C'est mon étape préférée. Maintenant je sais c'est quoi la suite. C'est à mon tour d'avoir ma vengeance." Alors qu'un lourd secret pèse déjà sur ses épaules, Alex est envoyée avec Frayes et Lucas à Los Angeles pour une affaire des plus étranges. Les vacances tournent vite mal quand l'équipe met la main sur une vérité et un passé à peine croyables. Perdant le contrôle de la situation, leurs liens devront rester forts pour pouvoir affronter la suite.