A Couple of Cuckoos Tomes 1 et 2

Salut ! Moi, c'est Erika Amano, 16 ans, fille d'un magnat de l'hôtellerie et star des réseaux sociaux ! #abonnetoi Lui, c'est Nagi Umino, lycéen modèle et fils aîné d'un couple de petits restaurateurs... d'anciennes racailles. #malaise On vient d'univers très différents et pourtant, on a un point en commun : lui et moi avons été échangés à la naissance ! Un peu comme deux oeufs de coucou couvés dans un nid qui n'est pas le leur, finalement. Et pour garder nos deux familles soudées, nos parents biologiques et adoptifs ont carrément décidé de nous fiancer ! #ausecours Sauf que ce sera sans moi et sans Nagi, dont le coeur semble de toute façon déjà ailleurs...