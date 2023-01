Des gènes, des synapses et des autismes. Un voyage vers la diversité des personnes autistes

Plus de 650 000 en France, près de 80 millions dans le monde : c'est le nombre de personnes qui pourraient être concernées par l'autisme. Ce livre expose, pour la première fois, les découvertes du généticien Thomas Bourgeron, chercheur à l'Institut Pasteur. Ses travaux ont révolutionné notre compréhension de l'autisme en démontrant sa part génétique. Cet ouvrage réunit le bilan des immenses progrès scientifiques dans la connaissance de l'autisme aujourd'hui. Avec son équipe, l'auteur nous emmène dans une enquête passionnante, au coeur de l'ADN, à la recherche des gènes associés à l'autisme (ou plutôt à la diversité des personnes autistes ! ). Grâce à la génétique, Thomas Bourgeron a identifié dans l'autisme le rôle majeur des synapses, ces zones permettant la communication entre les neurones. L'auteur propose une approche de l'autisme reposant avant tout sur des données scientifiques solides. Il défend aussi l'idée qu'il faut travailler avec les personnes autistes et leurs proches pour développer de nouvelles pistes d'accompagnement personnalisé, pour améliorer leur qualité de vie et leur autonomie.