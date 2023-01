Berrichon. L'ami du Beau

Si tu t'accroches tu vas réussir et peut-être bénéficieras-tu d'un nom flatteur dans lequel j'y vois figurer le mot beau ou le mot beauté. Durant les décennies suivant la Guerre de Cent ans, Gabriel, tailleur de pierre, archange de la sculpture, poète et Ami du Beau, devient la coqueluche des notables croisés sur la future "Route Jacques Coeur" , au coeur du Berry historique. Adulé autant que jalousé, sa destinée ne manquera pas d'embûches, de pièges et de complots à déjouer. Mais sa passion pour son Art et le respect des personnages majeurs de sa région - et même au-delà - l'aideront à surmonter ces épreuves, son enthousiasme et son goût du Beau lui permettant d'échapper à tous les possibles drames de la vie.