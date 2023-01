Des homélies pour le peuple

"Je viens refaire mes forces chrétiennes. Si tu ne parles pas comme tout le monde, comment peux-tu être entendu ? " Propos entendus qui cheminent toujours dans la tête de l'auteur. Dans une homélie, si l'on veut que les choses de la foi éclairent les choses de la vie, deux impératifs s'imposent : qu'elle suscite un intérêt, une ouverture aux attentes de l'assemblée présente, une lumière qui donne un peu de clarté dans le circuit des auditeurs – et que le langage se coule dans les mots de tous les jours. Pour cela, l'auteur tient Jésus de Nazareth pour coach dans la prédication. Dans l'annonce de sa Bonne Nouvelle, il a les mots pour la dire. La vie du peuple, il la partage. Pas de leçons de morale, aucune sentence impériale, mais l'annonce d'une vie qui coulera en abondance. L'homélie est un passage de l'Espérance, une possibilité de vie autrement offerte. Elle réchauffe des vies difficiles et invite à rejoindre le chemin du Bon Samaritain. L'homélie prolonge l'explication donnée à la Parole, qui doit rester proche de la vie quotidienne et éloignée de l'abstraction.