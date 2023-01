La bible des tests psychotechniques. 4e édition revue et augmentée

La Bible des tests psychotechniques est le premier ouvrage qui vous offre un entrainement intensif et complet sur la majorité des tests que vous serez amenés à passer dans le cadre des différents examens, tests et concours de la fonction publique, des armées, de la santé, des écoles de commerce et de management mais aussi dans le cadre des principaux tests de recrutement. Grâce à cette Bible composée de méthodes, astuces, et tests d'entrainement, vous apprivoiserez rapidement tous les réflexes qui permettent d'obtenir les meilleurs scores. Avec un entrainement régulier et rigoureux, nul doute que vous accuserez des progrès rapides et, qui sait, vous prendrez peut être même beaucoup de plaisir à décoder ces tests qui révèlent souvent de jolies surprises.