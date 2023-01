Deviens un crack en calcul. Examens, tests et concours, 4e édition revue et augmentée

Cet ouvrage aide à développer les automatismes et les réflexes indispensables pour obtenir les meilleures scores. Grâce à cet ouvrage, vous (re)découvrirez toutes les bases du calcul : calcul mental, fractions, pourcentages, moyennes, géométrie, conversions, etc. Tous les chapitres du calcul sont passés au peigne fin. Pour chaque chapitre : des rappels complets de cours, des points méthodes et beaucoup... beaucoup d'applications pour développer les réflexes de champions et ne plus jamais avoir peur devant quelque question de calcul que ce soit. Vous vous entrainerez enfin sur 25 batteries de QCM classées par niveau de difficulté, accompagnées de corrigés commentés.