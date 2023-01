Le prince assassiné. Duc d'Enghien

Nous sommes le 21 mars 1804, au château de Vincennes, entre minuit et trois heures du matin, Louis Antoine Henri de Bourbon Condé duc d'Enghein va être jugé puis exécuté. Pour quels crimes ? Qui a ordonné son enlèvement puis sa mort ? Complot ou erreur politique ? Le duc d'Enghien est potentiellement le dernier descendant désigné au trône, il est jeune, beau et amoureux de Charlotte de Rohan Rochefort. L'auteur va décortiquer dans ce texte court et documenté les différents protagonistes qui ont participé à cette affaire.