Remords, regrets et fantasmes fantasques

Il y a Ceux qui se cherchent Ceux qui se chassent Qui croient savoir Mais n'osent pas Ceux qui voudraient Ceux qui se cachent Qui aimeraient Mais n'auront pas En fait il y a nous Il y a moi Puis on se perd Et on s'ignore Oui on pensait On avait tort Car quand on s'aime On s'abandonne Quand tu me sèmes je m'évapore