Officier de police durant 33 ans, l'auteur livre ici le récit d'une carrière essentiellement consacrée à la lutte contre l'immigration clandestine et le travail dissimulé. Philippe Musseau nous fait partager son expérience en mettant la lumière sur l'ambivalence des relations humaines au sein de l'institution Police, où les jalousies, les traquenards, les coups bas entre collègues prédominent sur l'esprit de corps qui n'est le plus souvent qu'une illusion. Cela s'appelait un métier d'homme nous invite à découvrir une carrière riche en expériences professionnelles bien que désenchantée sur le plan humain. L'auteur met en évidence les grands maux qui sclérosent l'institution policière et propose, à sa façon, des pistes d'amélioration qui permettraient de rendre sa grandeur à ce métier qui mérite d'être vécu, à condition d'avoir un caractère à toute épreuve.