Hulk Vs Thor. Drapeau de guerre

Récemment, Hulk et Thor ont connu de grands changements, mais une chose est demeurée constante : leur rivalité passionnelle ! Des circonstances mystérieuses les conduisent à s'affronter une fois de plus, mais le Dieu du Tonnerre parviendra-t-il à battre un Bruce Banner désormais capable de contrôler sa rage ? Donny Cates, scénariste de Hulk (série publiée en 100% MARVEL) et de Thor (publiée dans MARVEL COMICS), ne pouvait laisser passer l'occasion de confronter les deux personnages ! Une saga essentielle pour les deux séries puisqu'elle apportera son lot de révélations. Nous avons choisi de la publier en marge des deux séries afin que tous les lecteurs puissent en profiter, même ceux qui ne suivent qu'un des deux titres.