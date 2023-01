A qui la faute. 1 CD audio MP3

Quatre amis d'enfance. Un huis clos au coeur de ce que l'Islande a de plus sauvage. Survivront-ils tous à cette nuit ? Ils pensaient se retrouver le temps de quelques jours paisibles. Une simple chasse à la perdrix dans les hauts plateaux de l'est de l'Islande... Mais le voyage tourne au cauchemar. Une tempête de neige violente et inattendue s'abat sur eux et les oblige à se réfugier dans un pavillon de chasse abandonné. A l'intérieur, une découverte macabre changera à jamais le cours de leur existence - et de leur amitié. C'est le début d'une longue nuit, où les quatre amis voient ressurgir ce qu'ils ont de pire en chacun d'eux.