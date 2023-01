Les trois petits cochons

Gros autocollants en mousse, faciles à manipuler par les petites mains. Trois activités ludiques en un seul livre : coller des autocollants, colorier, 'lire' un conte. Stimule la motricité fine et la connaissance des couleurs et des formes. Sers-toi des autocollants géants en mousse colorée pour compléter chaque dessin de ton conte préféré. Cette série d'illustrations invite les jeunes enfants à colorier et coller selon leurs envies. Les contours fournissent le code couleur, tandis que les pois marquent l'emplacement des autocollants. Cette série d'ouvrages ludiques et pédagogiques encourage les enfants à utiliser les bonnes couleurs et stimule leur motricité fine.